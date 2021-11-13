Манчестер Юнайтед потерпел фиаско с приглашением Тен Хага
Далеко не все тренеры готовы принять кризисный Манчестер Юнайтед после Уле Гуннара Сульшера.
Попытка руководства "красных дьяволов" пригласить Эрика Тен Хага завершилась неудачей, информирует Express.
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Манчестер Юнайтед вышел на контакт с представителями тренера Аякса, однако тот не горит желанием менять клуб посреди сезона. Амстердамцы выиграли все 4 матча Лиги чемпионов и уже гарантировали себе плей-офф, а в Эредивизи ведут плотную борьбу за лидерство с ПСВ. Тен Хаг предпочитает завершить сезон в Аяксе и летом думать о продолжении карьеры.
Сульшер должен вывести МЮ на ближайший матч АПЛ с Уотфордом (20 ноября). Если результат снова будет неудовлетворительным, то увольнение норвежца станет вполне реальным.
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