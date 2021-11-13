Манчестер Юнайтед зазнав фіаско із запрошенням Тен Хага
Далеко не всі тренери готові прийняти кризовий Манчестер Юнайтед після Уле Гуннара Сульшера.
Спроба керівництва "червоних дияволів" запросити Еріка Тен Хага завершилася невдачею, інформує Express.
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Манчестер Юнайтед вийшов на контакт з представниками тренера Аякса, однак той не горить бажанням змінювати клуб посеред сезону. Амстердамці виграли усі 4 матчі Ліги чемпіонів і вже гарантували собі плей-офф, а в Ередивізі ведуть щільну боротьбу за лідерство з ПСВ. Тен Хаг воліє завершити сезон в Аяксі і влітку думати над продовженням кар'єри.
Сульшер повинен вивести МЮ на найближчий матч АПЛ з Уотфордом (20 листопада). Якщо результат знову буде незадовільним, то звільнення норвежця стане цілком реальним.
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