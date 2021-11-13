Спроба керівництва "червоних дияволів" запросити Еріка Тен Хага завершилася невдачею, інформує Express.

Роналду може розглянути 5 варіантів відходу з Манчестер Юнайтед – ЗМІ підготував сенсаційний список клубів

Манчестер Юнайтед вийшов на контакт з представниками тренера Аякса, однак той не горить бажанням змінювати клуб посеред сезону. Амстердамці виграли усі 4 матчі Ліги чемпіонів і вже гарантували собі плей-офф, а в Ередивізі ведуть щільну боротьбу за лідерство з ПСВ. Тен Хаг воліє завершити сезон в Аяксі і влітку думати над продовженням кар'єри.

Сульшер повинен вивести МЮ на найближчий матч АПЛ з Уотфордом (20 листопада). Якщо результат знову буде незадовільним, то звільнення норвежця стане цілком реальним.

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