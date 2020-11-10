Манчестер Юнайтед в ближайших матчах не сможет рассчитывать на защитника Люка Шоу.

Левый латераль "красных дьяволов" в матче с Эвертоном травмировал подколенное сухожилие и вылетел минимум на месяц, сообщает официальный сайт клуба.

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Шоу был ключевым игроком Манчестер Юнайтед в текущем сезоне, выходя в основе на каждый поединок Лиги чемпионов и АПЛ. Причиной травмы англичанина мог стать шальной график последних недель. За 21 день он провел 7 матчей, среди которых были выезды в Турцию (Истанбул Башакшехир) и Францию (ПСЖ).

Добавим, что Алекс Теллес уже вылечился от коронавируса, поэтому сможет заменить Шоу после паузы на национальные сборные.

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