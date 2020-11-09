Фулбек из-за повреждения вылетел ориентировочно на 4 недели, сообщает talkSPORT.

Ман Сити – Ливерпуль: взаимовыгодная ничья с ноткой сожаления для "горожан", конкурент Зинченко снова не дает ему шансов

Александр-Арнольд получил мышечную травму в поединке против Манчестер Сити накануне. Защитник не только пропустит 3 матча сборной Англии, но и рискует не сыграть против Лестера, Брайтона и Вулвз в чемпионате, а также против Аталанты и Аякса в рамках группового этапа ЛЧ. В лазарете "красных" Александр-Арнольд составит компанию коллегам по амплуа – Вирджилу ван Дейку и номинальному хавбеку Фабинью, подменявшему нидерландца в центре обороны. Кроме того, только что залечил травму еще один защитник – Жоэль Матип.

К слову, в нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

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