Манчестер Юнайтед у найближчих матчах не зможе розраховувати на захисника Люка Шоу.

Лівий латераль "червоних дияволів" у матчі з Евертоном травмував підколінне сухожилля і вилетів щонайменше на місяць, інформує офіційний сайт клубу.

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Шоу був ключовим гравцем Манчестер Юнайтед у поточному сезоні, виходячи у основі на кожен поєдинок Ліги чемпіонів та АПЛ. Причиною травми англійця міг стати шалений графік останніх тижнів. За 21 день він провів 7 матчів, серед яких були виїзди в Туреччину (Істанбул Башакшехір) та Францію (ПСЖ).

Додамо, що Алекс Теллес вже вилікувався від коронавірусу, тому зможе замінити Шоу після паузи на національні збірні.

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