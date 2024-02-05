В матче с Вест Хэмом Мартинес повредил связки колена. Это случилось во втором тайме при попытке не подпустить к мячу защитника соперника Владимира Цоуфала – после эпизода аргентинец захромал. Как информирует официальный сайт "красных дьяволов", Мартинес выбыл на два месяца и вернётся на поле не раньше апреля.

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Однако операция ему не потребуется, это – единственная хорошая новость. "Мы все желаем Лисандро скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения на поле в этом сезоне", – сказано в клубном заявлении.

Мартинес пропустил последние матчи прошлого сезона из-за перелома плюсневой кости. В середине января он завершил период лечения от травмы колена, из-за которой находился в лазарете четыре месяца.

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