У матчі з Вест Хемом Мартінес пошкодив зв'язки коліна. Це сталося в другому таймі під час спроби не підпустити до м'яча захисника суперника Владіміра Цоуфала – після епізоду аргентинець зашкутильгав. Як інформує офіційний сайт "червоних дияволів", Мартінес вибув на два місяці і повернеться на поле не раніше квітня.

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Однак операція йому не знадобиться, це – єдина хороша новина. "Ми всі бажаємо Лісандро якнайшвидшого одужання і з нетерпінням чекаємо на його повернення на поле в цьому сезоні", – сказано в клубній заяві.

Мартінес пропустив останні матчі минулого сезону через перелом плеснової кістки. У середині січня він завершив період лікування від травми коліна, через яку перебував у лазареті чотири місяці.

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