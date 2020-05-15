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"Это же сиденье в автобусе": Манчестер Юнайтед получит ужасную форму на следующий сезон – фото вызывают отвращение

16:29 148 Читати українською
"Это же сиденье в автобусе": Манчестер Юнайтед получит ужасную форму на следующий сезон – фото вызывают отвращение
Рашфорд і Погба навряд чи зрадіють

Манкунианцы в сезоне 2020/21 вынуждены будут выступать в оригинальной экипировке, которая многим не пришлась по душе.

В сети появились фото новой формы Манчестер Юнайтед. Фрагменты были слиты раньше, но теперь можно оценить всю картину. Выглядит честно говоря, не очень эффектно.

Puma слила новую форму Манчестер Сити – фанам противно, они нашли странную ассоциацию

Реакция болельщиков в основном отрицательная – они выражают свои эмоции противными гифкамы со рвотой и навозом.

У многих возникла ассоциация с материалом, который используют для обшивки сидений в автобусах.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Футбольная форма
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