"Это же сиденье в автобусе": Манчестер Юнайтед получит ужасную форму на следующий сезон – фото вызывают отвращение

Манкунианцы в сезоне 2020/21 вынуждены будут выступать в оригинальной экипировке, которая многим не пришлась по душе.

В сети появились фото новой формы Манчестер Юнайтед. Фрагменты были слиты раньше, но теперь можно оценить всю картину. Выглядит честно говоря, не очень эффектно.

Puma слила новую форму Манчестер Сити – фанам противно, они нашли странную ассоциацию

Реакция болельщиков в основном отрицательная – они выражают свои эмоции противными гифкамы со рвотой и навозом.