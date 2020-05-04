Puma слила новую форму Манчестер Сити – фанам противно, они нашли странную ассоциацию

Вероятная форма "горожан" на следующий сезон вызвала волну возмущения в соцсетях. Болельщики просят Nike вернуться.

На официальном сайте Puma в онлайн-магазине появилась домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2020/21. Скорее всего, это была техническая ошибка экипировщика, ведь через несколько часов фото исчезли с сайта.

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Новая форма снова голубая, но выполнена в "потресканном" стиле. Выделяется белый воротничок. Ориентировочная цена – 70 долларов.

Болельщикам форма в основном "не зашла". Они откровенно возмущаются в соцсетях. Многим новая форма напоминает дно бассейна. Фаны страшно разочарованы и молят предыдущего экипировщика Nike вернуться.

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