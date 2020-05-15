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"Це ж сидіння в автобусі": Манчестер Юнайтед отримає жахливу форму на наступний сезон – фото викликають огиду

16:17 1399 Читать на русском
"Це ж сидіння в автобусі": Манчестер Юнайтед отримає жахливу форму на наступний сезон – фото викликають огиду
Рашфорд і Погба навряд чи зрадіють

Манкуніанці в сезоні 2020/21 змушені будуть виступати в оригінальному екіпіруванні, яке багатьом не припало до душі.

У мережі з'явилися фото нової форми Манчестер Юнайтед. Фрагменти були злиті раніше, але тепер можна оцінити всю картину. Виглядає, на правду, не дуже ефектно.

Puma злила нову форму Манчестер Сіті – фанам гидко, вони знайшли дивну асоціацію

Реакція вболівальників в основному негативна – вони висловлюють свої емоції гидкими гіфками з блювотинням та гноєм.

У багатьох виникла асоціація з матеріалом, який використовують для обшивки сидінь в автобусах.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Футбольна форма
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