"Лисандро, Каземиро и Шоу уже тренировались на этой неделе. Они здоровы и с нетерпением ожидают возможности помочь команде.

Манчестер Юнайтед официально вернул 85-миллионный провал в Борусию Д

Амад, Антони и Эриксен пропускали матч Кубка Англии из-за болезни. Впрочем, они тоже вернулись. У нас наконец-то появляется разнообразие и возможность усилить игру со скамейки запасных", – цитирует Тен Хага официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Возвращение большой группы игроков очень уместно для "дьяволов". 14 января они будут принимать Тоттенхэм, который оторвался уже на 8 очков в турнирной таблице АПЛ.

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