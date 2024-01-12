Манчестер Юнайтед отримав надпотужне підсилення – 6 гравців повернулися з лазарету
Керманич МЮ Ерік Тен Хаг перед матчем проти Тоттенхема радіє суттєвому розширенню списку здорових гравців.
"Лісандро, Каземіро і Шоу вже тренувалися цього тижня. Вони здорові і з нетерпінням очікують нагоди допомогти команді.
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Амад, Антоні та Еріксен пропускали матч Кубка Англії через хворобу. Втім, вони також оговтались. У нас нарешті з'являється різноманіття і можливість підсилити гру з лави запасних", – цитує Тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Повернення великої групи гравців дуже доречне для "дияволів". 14 січня вони прийматимуть Тоттенхем, який відірвався вже на 8 очок у турнірній таблиці АПЛ.
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