"Лісандро, Каземіро і Шоу вже тренувалися цього тижня. Вони здорові і з нетерпінням очікують нагоди допомогти команді.

Манчестер Юнайтед офіційно повернув 85-мільйонний провал у Борусію Д

Амад, Антоні та Еріксен пропускали матч Кубка Англії через хворобу. Втім, вони також оговтались. У нас нарешті з'являється різноманіття і можливість підсилити гру з лави запасних", – цитує Тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Повернення великої групи гравців дуже доречне для "дияволів". 14 січня вони прийматимуть Тоттенхем, який відірвався вже на 8 очок у турнірній таблиці АПЛ.

Воронін – суперзірка на беквокалі: українець у найкращому матчі за Ліверпуль допоміг переписати історію Ліги чемпіонів