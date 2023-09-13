В начале сентября Санчо пропустил матч 4-го тура чемпионата Англии с Арсеналом (1:3), и после игры написал гневный пост в адрес главного тренера команды Эрика тен Хага. "Я несправедливо долго был козлом отпущения, хотя выкладывался на тренировках. Не верьте всему, что читаете", – написал тогда Санчо.

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Как информирует The Athletic, клуб был готов продать атакующего хавбека за 65 мл фунтов в один из клубов Саудовской Аравии. Однако сам Санчо отклонил этот запрос, поскольку не намеревался продолжать свою карьеру на Ближнем Востоке.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед не сдержал обещание отдать Санчо футболку с 7-м номером. Когда все условия уже были обговорены, и Эдинсон Кавани согласился на такой ход, клуб вернул Криштиану Роналду, и именно португалец забрал себе вакантный номер. По этой причине Санчо продолжил выступать под 25-м номером.

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