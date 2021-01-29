Нападающий Ромы Эдин Джеко может вернуться на Туманный Альбион.

Агент Эдина Джеко предложил услуги своего звездного клиента Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun.

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34-летний босниец побил горшки с наставником Ромы Паулу Фонсекой и сейчас активно ищет новый клуб. Стоит отметить, что зимнее трансферное окно в топ-чемпионатах закрывается первого февраля.

Напомним, Эдин уже имеет опыт выступлений в АПЛ, в 2011-2016 годах он защищал цвета Манчестер Сити. В нынешнем сезоне Серии А Джеко провел 15 матчей, в которых отметился 7-ю голами.

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