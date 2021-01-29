Нападник Роми Едін Джеко може повернутись на Туманний Альбіон.

Агент Едіна Джеко запропонував послуги свого зіркового клієнта Манчестер Юнайтед, повідомляє The Sun.

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34-річний боснієць побив горщики з наставником Роми Паулу Фонсекою і зараз активно шукає новий клуб. Варто відзначити, що зимове трансферне вікно у топ-чемпіонатах зачиняється першого лютого.

Нагадаємо, Едін вже має досвід виступів в АПЛ, у 2011-2016 роках він захищав кольори Манчестер Сіті. У нинішньому сезоні Серії А Джеко провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами.

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