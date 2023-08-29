Манкуніанцям запропонували підписати півзахисника Тоттенхема П'єра-Еміля Хьойберга, інформує The Telegraph.

Баварія і Манчестер Юнайтед готують обмін футболістами до закриття трансферного вікна

Ерік Тен Хаг сподівається отримати ще одного центрхава до закриття трансферного вікна. Пріоритетом МЮ вважався Соф'ян Амрабат, але переговори з Фіорентиною ще навіть не починались. Ймовірно, "червоні дияволи" змінять вибір на користь гравця з досвідом в АПЛ.

У минулому сезоні Хьойберг був ключовим виконавцем для Тоттенхема – 5 голів та 7 асистів у 44 матчах. Втім, після приходу Анге Постекоглу 28-річний данець опинився в запасі і отримує обмаль часу на полі. "Шпори" відкриті до продажу хавбека, сподіваючись заробити близько 30 млн євро. Раніше були пропозиції від Атлетіко та саудівського клубу, однак їх відхилив сам Хьойберг.

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