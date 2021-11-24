Немецкий специалист, ныне являющийся руководителем по спорту и развитию российского Локомотива, не планирует возглавлять МЮ, сообщает журналист Тоби Альтшаффль.

Попытка Манчестер Юнайтед пригласить Почеттино провалилась – ПСЖ озвучил единственное условие

Причин отказа две. Во-первых, Рангнику не нравится, что семья Глейзеров имеет большое влияние на ход дел в клубе. Во-вторых, Ральфа разочаровало, что он не является приоритетным вариантом манкунианцев. Эту нишу, по информации прессы, занимает наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

Напомним, Уле Гуннара Сульшера уволили после позорного разгрома от Уотфорда (1:4). Сейчас команда находится на восьмой строчке АПЛ, обязанности временного тренера исполняет Майкл Каррик.

Роналду вытащил Манчестер Юнайтед в плей-офф Лиги чемпионов – Каррик вовремя исправил ошибку, Де Хеа подстраховал