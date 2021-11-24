Німецький фахівець, який нині є керівником зі спорту та розвитку російського Локомотива, не планує очолювати МЮ, повідомляє журналіст Тобі Альтшаффль.

Спроба Манчестер Юнайтед запросити Почеттіно провалилась – ПСЖ озвучив єдину умову

Причин відмови є дві. По-перше, Рангніку не подобається, що родина Глейзерів має великий вплив на перебіг справ у клубі. По-друге, Ральфа розчарувало, що він не є пріоритетним варіантом манкуніанців. Цю нішу, за інформацією преси, наразі займає наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, Уле Гуннара Сульшера звільнили після ганебного розгрому від Уотфорда (1:4). Зараз команда перебуває на восьмій сходинці АПЛ, обов'язки тимчасового тренера виконує Майкл Каррік.

Роналду витягнув Манчестер Юнайтед у плей-офф Ліги чемпіонів – Каррік вчасно виправив помилку, Де Хеа підстрахував