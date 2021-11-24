Манчестер Юнайтед впервые обратился к ПСЖ по поводу приглашения аргентинского специалиста. Столичный гранд пока ответил категорическим отказом, сообщает ESPN .

ПСЖ контактировал с "идеальным" Зиданом из-за возможного ухода Почеттино, – ESPN

ПСЖ не будет спешить вести переговоры до того момента, пока ему не удастся полностью договориться о приходе Зинедина Зидана. Лишь в этом случае парижане согласятся отпустить Почеттино, которого МЮ считает своей главной целью на вакантное после ухода Уле Гуннара Сульшера место.

Напомним, Маурисио возглавляет ПСЖ с января этого года. Зинедин после ухода из Реала летом остается безработным.

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