На МЮ без Бруна больно смотреть

Манчестер Юнайтед после позорного поражения Уотфорду простился с Сульшером. Готовой замены норвежцу не было, поэтому к ближайшим матчам команду готовит Каррик. Майкл сразу удивил составом. Главный сюрприз – выход ван де Беека вместо Фернандеша. Также неожиданным стало появление Марсьяля, который начинал слева, но менялся позициями с Роналду.

Косметические кадровые изменения не помогли Манчестер Юнайтед. Игра "дьяволов" была по-прежнему жалкой. В первой трети встречи они даже не могли перейти с мячом центр поля. Ничего не клеилось в атаке, ничего не клеилось в обороне. МЮ пробовал и садиться в защиту (владение Вильярреала достигало 75%), и прессинговать. Во всех режимах надежности не было.

Вильярреал регулярно прошивал порядки гостей и создавал моменты, а МЮ не мог построить ни одной качественной атаки. За стартовые 30 минут "дьяволы" только один раз (!) встретились с мячом в чужой штрафной. Теллес (передачи на Роналду) и Санчо (дриблинг) были самыми активными в составе МЮ и хоть как-то пытались обострить.

Статистика ударов за час игры – 12:4 в пользу Вильярреала. Хозяева смотрелись на порядок лучше и наиграли на гол. Удары Гомеса заблокировали, Пино и Данжума не попали в цель, а вот шансы Тригероса могли стать результативными. Ману дважды расстреливал ворота гостей с отличных позиций – в обоих эпизодах блестяще сыграл Де Хеа.

Роналду вытаскивает МЮ в плей-офф Лиги чемпионов

На 65-й минуте Каррик признал ошибку и выпустил Фернандеша и Рашфорда. Без Бруну у МЮ вообще ничего не удавалось, а португалец вышел и через несколько минут создал момент для Санчо. Маркус также начал нагружать штрафную. После замен все изменилось (1:7 по ударам в пользу МЮ). Уже "дьяволы" атаковали, а Вильярреал откатился на свою половину.

У Юнайтед заработал прессинг. Гости начали встречать соперника у штрафной площади. Фред активнее пошел в прессинг и отобрал мяч, а Роналду забил решающий гол во встрече, элегантно перекинув голкипера!

Криштиану мог оформить дубль, опасно били Рашфорд и Фернандеш, а забил Санчо. Джейдон завершил контратаку с участием Роналду, Рашфорда и Фернандеша. Вильярреал даже не подобрался к спасению, а Манчестер Юнайтед уже спокойно довел дело до победы. "Дьяволы" набрали 10 очков и гарантировали себе 1/8 финала ЛЧ.

Роналду выиграл для Манчестер Юнайтед еще один матч Лиги чемпионов. 6 из 10 голов команды в турнире – в активе Криша. Победные мячи в ворота Аталанты и Вильяреала в первом круге, принесший ничью дубль против Аталанты, а теперь еще один спасительный перфоманс. Фантастика.

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