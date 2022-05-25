Аллегри снова отклонил трансфер Погба в Ювентус, высмеяв француза
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри продолжает шутить насчет Поля Погба, которого активно сватают в туринский клуб.
"Погба? Он не вернется, боится бросать мне вызовы. Поль проигрывал в играх руками и ногами. Потому он ушел. Это настоящая причина, почему Погба покинул клуб", – приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
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Специалист сделал отсылку на его с Погба противостояние в бросках в корзину и ударах по воротам – оба раза торжествовал именно наставник Юве.
Отметим, что Погба перебрался в Манчестер Юнайтед в 2016 году, где сыграл в 233 матчах, отличившись 39 голами и 51 ассистом.
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