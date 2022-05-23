Ранее 17-летний опорный полузащитник выступал за Манчестер Юнайтед U-18 (30 матчей, 3 гола в сезоне 2021/22), но еще до достижения совершеннолетия уже подписал свое первое профессиональное соглашение с клубом.

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Оно рассчитано на 2 года с опцией продления еще на сезон – до 30 июня 2025-го. Об этом сообщает Meczyki со ссылкой на TVP Sport.

Ойеделе, которого считают огромным талантом, в марте дебютировал за сборную Польши U-18. Он родился в Манчестере в семье польки и нигерийца, поэтому мог выбирать сразу из трех стран, но решил выбрать футбольное гражданство Польши.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 МЮ занял 6 место в АПЛ и завоевал путевку в Лигу Европы.

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