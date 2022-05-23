52-летний нидерландец приступает к исполнению обязанностей главного тренера "красных дьяволов", с которыми имеет контракт до 2025 года. Его помощниками будут Митчел Ван Дер Хааг и Стив Макларен.

Тен Хаг сделал четкое заявление по поводу будущего Роналду в Манчестер Юнайтед

Сам Тен Хаг высказался о планах в команде: "Я невероятно счастлив быть здесь и с нетерпением жду поработать в клубе. Чувствую себя желанным здесь. Это мой дом, хочу добиться успеха. У нас есть план, теперь нужно воплотить его в реальность и начать этот процесс. У меня высокие ожидания от самого себя и от команды, которая должна отдавать себя полностью каждый день".

Пресс-служба клуба в социальных сетях опубликовала короткие видео и эффектные кадры с Эриком на Олд Траффорд.

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In conversation with the new manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2022

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