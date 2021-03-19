Со следующего сезона на футболке Манчестер Юнайтед будет размещен логотип нового титульного спонсора.

Сотрудничество с автопроизводителем Chevrolet, который спонсировал Манчестер Юнайтед с 2014 года, завершено. Теперь на футболках команды появится логотип TeamViewer, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Лига Европы: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала – ожидание английской или испанской битвы за трофей

По неофициальной информации, новое соглашение принесет "красным дьяволам" около 275 млн евро за 5 лет. Это примерно 55 млн за сезон. Сумма выглядит просто космически, но Chevrolet ежегодно платил клубу на 20 млн больше.

TeamViewer – немецкая технологическая компания, которая специализируется на разработке программного обеспечения для удаленного управления компьютерами. Согласно информации на сайте компании, ее программа установлена ​​на более чем 2,5 млрд устройств.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед выбил Милан, Славия наказала грубый Рейнджерс, Аякс не имел проблем с Янг Бойз