З наступного сезону на футболці Манчестер Юнайтед буде розміщений логотип нового титульного спонсора.

Співпраця з автовиробником Chevrolet, який спонсорував Манчестер Юнайтед з 2014 року, завершена. Тепер на футболках команди з'явиться логотип TeamViewer, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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За неофіційною інформацією, нова угода принесе "червоним дияволам" близько 275 млн євро за 5 років. Це приблизно 55 млн за сезон. Сума виглядає просто космічно, але Chevrolet щороку платив клубу на 20 млн більше.

TeamViewer - німецька технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для віддаленого керування комп'ютерами. Згідно з інформацією на сайті компанії, її програма встановлена ​​на більш ніж 2,5 млрд пристроїв.

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