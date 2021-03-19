Результаты жеребьевки 1/4 финала

Гранада – Манчестер Юнайтед

Арсенал – Славия Прага

Аякс – Рома

Динамо Загреб – Вильярреал

МЮ пройдет очередную проверку испанским барьером (недавно Сульшер выбил Реал Сосьедад). Пражская Славия попытается шокировать еще один британский гранд. Паулу Фонсека против Эрика Тен Хага – интересная тренерская дуэль. А Вильярреал, обидев киевское Динамо, возьмется за загребское.

Результаты жеребьевки 1/2 финала

Гранада – Манчестер Юнайтед / Аякс – Рома

Динамо Загреб – Вильярреал / Арсенал – Славия Прага

Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы запланированы на 8 апреля, а ответные – на 15 апреля. Первые полуфиналы Лиги Европы состоятся 29 апреля, а вторые полуфиналы – 6 мая. Финал – 26 мая в польском Гданьске.

Интересный итог жеребьевки – мы можем увидеть как английский, так и испанский финал. Манчестер Юнайтед с Арсеналом и Вильярреал с Гранадой на разных концах сетки.

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Участники жеребьевки:

Арсенал (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Вильярреал (Испания)

Гранада (Испания)

Рома (Италия)

Аякс (Нидерланды)

Славия Прага (Чехия)

Динамо Загреб (Хорватия)

На стадии четвертьфинала и полуфинала во время жеребьевки Лиги Европы не было посева и никаких территориальных ограничений. Команды из одной страны могли встретиться между собой.

Напомним, что Динамо и Шахтер прекратили участие в турнире. Киевляне вылетели от Вильярреала, а дончане дважды уступили Роме. Главная сенсация на предыдущей стадии – фиаско Тоттенхэма против загребского Динамо.

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