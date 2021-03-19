Лига Европы: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала – ожидание английской или испанской битвы за трофей
Сегодня, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы.
Результаты жеребьевки 1/4 финала
Гранада – Манчестер Юнайтед
Арсенал – Славия Прага
Аякс – Рома
Динамо Загреб – Вильярреал
МЮ пройдет очередную проверку испанским барьером (недавно Сульшер выбил Реал Сосьедад). Пражская Славия попытается шокировать еще один британский гранд. Паулу Фонсека против Эрика Тен Хага – интересная тренерская дуэль. А Вильярреал, обидев киевское Динамо, возьмется за загребское.
Результаты жеребьевки 1/2 финала
Гранада – Манчестер Юнайтед / Аякс – Рома
Динамо Загреб – Вильярреал / Арсенал – Славия Прага
Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы запланированы на 8 апреля, а ответные – на 15 апреля. Первые полуфиналы Лиги Европы состоятся 29 апреля, а вторые полуфиналы – 6 мая. Финал – 26 мая в польском Гданьске.
Интересный итог жеребьевки – мы можем увидеть как английский, так и испанский финал. Манчестер Юнайтед с Арсеналом и Вильярреал с Гранадой на разных концах сетки.
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Участники жеребьевки:
Арсенал (Англия)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Вильярреал (Испания)
Гранада (Испания)
Рома (Италия)
Аякс (Нидерланды)
Славия Прага (Чехия)
Динамо Загреб (Хорватия)
На стадии четвертьфинала и полуфинала во время жеребьевки Лиги Европы не было посева и никаких территориальных ограничений. Команды из одной страны могли встретиться между собой.
Напомним, что Динамо и Шахтер прекратили участие в турнире. Киевляне вылетели от Вильярреала, а дончане дважды уступили Роме. Главная сенсация на предыдущей стадии – фиаско Тоттенхэма против загребского Динамо.
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