"Красные дьяволы" предлагают португальцу контракт на два года с зарплатой 17,2 млн фунтов "чистыми", утверждает Express.

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Больше в клубе получает только Давид Де Хеа – 19,5 млн. Впрочем, Роналду стремится сохранить уровень своих нынешних заработков. Ювентус ежегодно выплачивает нападающему 26,5 млн фунтов. Если бы МЮ согласился на такие же условия, то сделал бы Криша самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Сейчас рекорд удерживает хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне, который получает 20,1 млн фунтов в год.

Напомним, контракт Роналду с Ювентусом заканчивается через год. В прошлом сезоне португалец провел 44 матча, отличился 36 голами и 4 ассистами.

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