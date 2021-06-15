Достижения Криштиану Роналду в финальных частях Евро будет очень трудно превзойти.

Португальский форвард Криштиану Роналду дублем в конце матча против Венгрии (3:0) одержал разгромную победу для своей команды.

Венгрия – Португалия: Роналду не попал в ворота с нескольких метров

Таким образом Роналду забил свой 11-й гол на Евро и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя экс-форварда сборной Испании и бывшего президента УЕФА –- Мишель Платини.

Также 36-летний Криштиану стал первым игроком в истории Евро, который забивал 5-ти континентальных первенствах.

Португалия на последних минутах устроила разгром Венгрии – Роналду оформил дубль и вошел в историю Евро