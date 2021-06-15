Роналду стал абсолютным рекордсменом Евро за голами, оставив позади легендарного француза
21:25 - Читати українською
Достижения Криштиану Роналду в финальных частях Евро будет очень трудно превзойти.
завершено
Рафаэл Геррейро 84’
Криштиану Роналду 90+2’
84’ Рафаэл Геррейро
90+2’ Криштиану Роналду
Португальский форвард Криштиану Роналду дублем в конце матча против Венгрии (3:0) одержал разгромную победу для своей команды.
Венгрия – Португалия: Роналду не попал в ворота с нескольких метров
Таким образом Роналду забил свой 11-й гол на Евро и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя экс-форварда сборной Испании и бывшего президента УЕФА –- Мишель Платини.
Также 36-летний Криштиану стал первым игроком в истории Евро, который забивал 5-ти континентальных первенствах.
Португалия на последних минутах устроила разгром Венгрии – Роналду оформил дубль и вошел в историю Евро
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