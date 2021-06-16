Кріштіану Роналду

Вік: 36 років

Амплуа: нападник

Клуб: Ювентус

Transfermarkt: 45 млн євро

Статистика у збірній Португалії: 176 матчів, 106 голів

Хто з вас зуміє одразу, без гугл-пошуку, без підглядання у Вікіпедію, назвати точне число рекордів, побитих Кріштіану упродовж кар’єри? Мабуть, ніхто. Бо їх – безліч, а список щоразу поповнюється новими вражаючими деталями.

Так було і вчора. Проте цього разу йдеться не про якийсь рядовий, притягнутий за вуха, рекорд. Дубль Роналду проти Угорщини вивів його на чисте перше місце в історичному списку бомбардирів фінальних частин чемпіонату Європи. Позаду залишився неймовірний Мішель Платіні, який із 9-ма голами був орієнтиром для форвардів упродовж трьох з половиною десятків років. У лідера Португалії вже 11, а турнір лише розпочався, тож є всі підстави сподіватися, що цей здобуток буде примножений.

Португалія на останніх хвилинах влаштувала розгром Угорщині – Роналду оформив дубль і увійшов в історію Євро

Гра з Угорщиною на її полі, у Будапешті, за якихось 300 кілометрів від українського кордону, складалася для чинних чемпіонів континенту дуже важко. Роналду страждав не менше, ніж його партнери. Щільний, грамотний захист мадярів нечасто дозволяв завдавати акцентованих ударів, але тоді у гру вступав кіпер Гулачі, який щоразу опинявся саме там, де потрібно.

Щоправда, у першому таймі навіть Гулачі не зміг би нічого вдіяти, якби Рон із кількох метрів влучив у площину воріт – Бруну вирізав ідеальну передачу з лівого флангу, а позиція виявилася вбивчою. Та Кріштіану запустив м’яч вище воріт. До 84-ї хвилини рахунок залишався невідкритим, у випадку втрати очок проти найслабшого опонента у квартеті F капітану нагадали б той промах, а заодно начавили б на болючу тему: "Роналду вже не той".

Покинувши Реал три роки тому, португалець неодноразово давав підстави вважати, що у Турині він недостатньо щасливий. Вже не було тієї вбивчої стабільності, зірка спалахувала окремими моментами, а потім пригасала, розчиняючись на загальному блідому фоні. Особливо це простежувалося якраз у минулому сезоні, коли в Ювентуса справи йшли геть кепсько. Іноді складалося враження, що Рону байдуже, як грає його команда. У такі моменти на перший план виходив К’єза, який намагався тягнути за собою "Стару синьйору".

Парадокс у тому, що попри провальний сезон Юве (лише 4 місце у Серії А) і внутрішній дискомфорт, Роналду нарешті, з третьої спроби, став найкращим бомбардиром чемпіонату – 29 м’ячів. А якщо поглянути на його глобальні показники в італійському клубі, то за три роки він провів 133 матчі, забив 101 м’яч. "Кріштіану вже не той?". Облиште ці дурниці.

Його може не влаштовувати головний тренер. Його можуть бісити команда, окремі гравці, які не дотягують до топ-класу. Але попри це, Роналду ніколи не дозволить собі опуститися нижче певного рівня. Він – професіонал з величезної літери і лідер за характером.

Щодо національної збірної – то тут узагалі ніяких питань бути не може. Дебютувавши за "селесао" у далекому 2003-му, Кріш віддає рідному прапору всього себе. Зараз, після успішного старту команди і виходу на першу позицію бомбардирського заліку Євро-2020 спільно з Лукаку і Шиком (в усіх – по 2 голи), капітан Португалії натхненний повторити чемпіонський шлях зразка 2016-го.

Сторінка автора у Facebook

Герой дня: Патрік Шик переплюнув Ярмолу, забивав Україні і розчарував Фонсеку, а його сестра – окраса еротичного жанру