В услугах 27-летнего француза заинтересован ПСЖ. Парижане ради подписания Погба готовы попрощаться с двумя своими игроками, сообщает Foot Mercato.

Манчестер Юнайтед пытается удержать Погба – этого хочет Сульшер

По информации источника, спортивный директор действующих чемпионов Лиги 1 уже начал переговоры с агентом футболиста. Леонардо получил от Мино Райолы заверения, что Полю интересен такой вариант развития карьеры. ПСЖ ради этого трансфера готов продать Эдрисса Гуйе и Андера Эрреру.

Добавим, что в нынешнем сезоне Погба сыграл за Манчестер Юнайтед 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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