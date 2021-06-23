Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может остаться в составе "красных дьяволов" этим летом.

Манчестер Юнайтед не ведет переговоров с другими клубами о трансфере Погба, у которого заканчивается контракт в следующем году, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Француза оценивается в 50 млн евро, однако манкунианцы не желают отпускать хавбека за такую сумму. Интересно, что переговоры по новому контракту еще не начались.

К слову, Погба провел 42 матча в составе манкунианцев в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 результативных передач.

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