Он выиграл абсолютно все – как на клубном, так и на уровне сборных. Ряд индивидуальных трофеев, среди которых "Золотой мяч", и статус культовой личности еще в бытность футболистом не остановили его. Зидан стал тренером и также достиг невероятного, трижды подряд выиграв Лигу чемпионов во главе Реала. Однако для любого профессионала едва ли не главной наградой всегда было признание коллег. С этим у Зизу тоже полный порядок. Бывшие тренеры, одноклубники и даже соперники не жалеют эпитетов для одного из лучших футболистов в истории игры.

"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана

"Я думаю, что Зидан – это самый большой талант, который мы видели в футболе за последние 20 лет. Быть его тренером – честь. Вам никогда не нужно было что-то ему говорить, поскольку он делал это сам и знал, чего от него ждут. Зидан играл на облаке. На облаке, на которое никто не мог подняться".

Марчелло Липпи

"Он был элегантным, как танцор – эффективно использовал даже подошвы своих бутс. Ему все давалось легко, он делал такие движения, что если бы я попытался повторить их, то сломал бы себе ноги".

Франко Барези

"Когда Зидан выходил на поле, десять других ребят внезапно становились лучше. Это так просто. Это было чудо. Он был уникальным игроком. Он был более чем просто хорош, он пришел с другой планеты. Его товарищи по команде становились такими же, как он, когда он был на поле".

Златан Ибрагимович

"Настоящий художник. То, что он мог делать с мячом, было невероятным. Только Марадона мог сделать то же самое. Зизу также был игроком, способным быть на высоте в важные моменты и решать игры".

Марсель Десайи

"Зидан – один из лучших футболистов всех времен, один из моих кумиров. У него была такая элегантность и грация, замечательное касание и чудесное видение".

Роналдиньо

"Очень простой парень. Я помню, как ребята приезжали на своих Ferrari, Porsche и Lamborghini, а Зизу приезжал на Fiat Punto. Его аура и то, как он двигался на поле, были особенными".

Эдвин ван дер Сар

"У Зидана исключительная координация, исключительное владение мячом.Каждые три ярда вокруг Зидана можно было отдавать ему мяч, куда угодно. Он принимает их и играет. Один-два раза в вашей карьере вам нужна встреча с таким талантом. Сразу понимаешь, что да, этот парень исключительный. Это союз искусства с умственной силой, которые Зидан продемонстрировал в финале ЧМ-98".

Арсен Венгер

"В полузащите он играл как генерал. У него есть техника, финты, пасы, а также способность забивать одни из лучших голов".

Марко ван Бастен

"Во Франции все осознали, что Бог существует и что он снова во французской национальной команде. Бог вернулся, осталось мало что сказать".

Тьерри Анри

"Не думаю, что мои игроки были бы слишком расстроены, если бы я вспомнил, что хочу, чтобы Зидан был в нашей команде. Вы смотрите на Зидана и думаете: "Я никогда не видел такого игрока". Диего Марадона был прекрасным игроком. Йохан Кройф был замечательным игроком. Они были разными, но похожими. Что отличает Зидана, так это то, как он манипулирует футбольным мячом, находя себе пространство, которого там нет. Он руководит оркестром. Но он также готов работать и специалист, когда речь идет о "мертвых" мячах. Добавьте сюда его видение поля, и это сделает его исключительным".

Кевин Киган

"Для меня Зидан – один из лучших игроков, против которых я когда-либо играл. У него потрясающее касание – он может делать с мячом вещи, которых вы никогда раньше не видели, – и все это выглядит так просто. В нем так много творчества, но он никогда не выглядит растерянным, владея мячом – это признак большого игрока".

Райан Гиггз

"Лучший игрок, которого я когда-либо видел. У Зизу было что-то особенное. Играть вместе с ним было безумием! Болельщики приходили на Сантьяго Бернабеу раньше, чтобы посмотреть, как он разминается! То, что Зизу мог сделать с футбольным мячом, запомнится навсегда. Для меня большая честь сказать, что я играл с ним".

Роберто Карлос

Меня просто вдохновляет то, как он тренируется. Он один из лучших игроков в мире. Он думает в одно мгновение и делает это в следующее. Он особенный игрок, оригинальный и исключительный. Зидан создает пространство там, где его нет. Это могут делать только лучшие игроки. Независимо от того, где он получит мяч или как он доходит до него, Зидан может выбраться из неприятностей. Его воображение и его техника впечатляющие".

Эдгар Дэвидс

"С точки зрения техники, я считаю, что он король того, что является основным в игре – контроля и передач. Я не думаю, что кто-то может сравниться с ним, когда дело доходит до контроля или получения мяча".

Мишель Платини

"Тренироваться с Зиданом в течение трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен, один из величайших футболистов, которые когда-либо играли в эту игру. Однажды, когда я играл против него на Олд Траффорд, он показал одно из лучших выступлений на стадионе, которые я когда-либо видел".

Дэвид Бекхэм

"Он мог творить чудеса, используя свое видение, технику и мощный удар. Во время матчей невозможно было предсказать его следующий ход. Вне поля он был добрым и щедрым человеком".

Андрей Шевченко

"Мне посчастливилось играть против него на Евро-2004, и я помню, как мы выстраивались в туннеле, смотрели на него и думали: "Вау!" Это было безумие. Хорошо помню игру. Мы вели 1:0 и играли неплохо, но в итоге пропустили два на последних секундах, и в обоих случаях Зидан забил. Первым был штрафной – я помню, как уже сидел на скамейке запасных в то время и думал, что он забьет. Просто у меня было такое предчувствия. Затем в компенсированное время Франция заработала пенальти, и ему хватило смелости исполнить его. Именно такие моменты отличают лучших игроков от других".

Уэйн Руни

"Увидеть Зидана в игре означало увидеть поэзию в движении. Навыки, видение, голы... Он был замечательным исполнителем. Когда он был на пике карьеры, выиграв чемпионат мира, Лигу чемпионов и все остальное, он, несомненно, был лучшим игроком на планете".

Пол Скоулз

"Зизу был лучшим игроком, с которым мне приходилось играть. А теперь он еще и стал тренером и выиграл три Лиги чемпионов подряд. Я часто спрашиваю себя: "Кто лучше –Зидан-игрок или Зидан-тренер?" Но, знаете, я не могу до сих пор ответить".

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