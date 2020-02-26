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Манчестер Юнайтед планирует оформить трансфер Грилиша до лета – у манкунианцев есть причины для спешки

16:33 28 Читати українською
Манчестер Юнайтед планирует оформить трансфер Грилиша до лета – у манкунианцев есть причины для спешки
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Астон Виллы Джек Грилиш остается одной из приоритетных целей Манчестер Юнайтед.

Руководство "красных дьяволов" надеется согласовать переход полузащитника до лета, сообщает MEN.

Грилиш согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

Манкунианцы понимают, что Грилиш вскоре может дебютировать за сборную Англии и поехать на Евро-2020. Если это произойдет, то цена на капитана Астон Виллы значительно возрастет. "Вилланы" рискуют вылететь из АПЛ, поэтому постараются использовать все возможности, чтобы получить как можно больше денег за 24-летнего хавбека. Ранее появилась информация, что у игрока есть клаусула в размере 45 млн фунтов, однако бирмингемский клуб не подтвердил наличие такого пункта.

К слову, Грилиш провел 27 матчей в текущем сезоне и смог отличиться 9 голами и 8 ассистами.

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