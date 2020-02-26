Манчестер Юнайтед планирует оформить трансфер Грилиша до лета – у манкунианцев есть причины для спешки

Хавбек Астон Виллы Джек Грилиш остается одной из приоритетных целей Манчестер Юнайтед.

Руководство "красных дьяволов" надеется согласовать переход полузащитника до лета, сообщает MEN.

Грилиш согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

Манкунианцы понимают, что Грилиш вскоре может дебютировать за сборную Англии и поехать на Евро-2020. Если это произойдет, то цена на капитана Астон Виллы значительно возрастет. "Вилланы" рискуют вылететь из АПЛ, поэтому постараются использовать все возможности, чтобы получить как можно больше денег за 24-летнего хавбека. Ранее появилась информация, что у игрока есть клаусула в размере 45 млн фунтов, однако бирмингемский клуб не подтвердил наличие такого пункта.

К слову, Грилиш провел 27 матчей в текущем сезоне и смог отличиться 9 голами и 8 ассистами.

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