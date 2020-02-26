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Манчестер Юнайтед планує оформити трансфер Гріліша до літа – у манкуніанців є причини для поспіху

16:33 287 Читать на русском
Манчестер Юнайтед планує оформити трансфер Гріліша до літа – у манкуніанців є причини для поспіху
Джек Гріліш / Getty Images

Хавбек Астон Вілли Джек Гріліш залишається однією з пріоритетних цілей Манчестер Юнайтед.

Керівництво "червоних дияволів" сподівається узгодити перехід півзахисника до літа, інформує MEN.

Гріліш погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

Манкуніанці розуміють, що Гріліш незабаром може дебютувати за збірну Англії і поїхати на Євро-2020. Якщо це станеться, то ціна на капітана Астон Вілли значно зросте. "Віллани" ризикують вилетіти з АПЛ, тому використовуватимуть усі можливості, щоб отримати якомога більше грошей за 24-річного хавбека. Раніше з'явилась інформація, що у гравця є клаусула у розмірі 45 млн фунтів, однак бірмінгемський клуб не підтвердив наявність такого пункту.

До слова, Гріліш провів 27 матчів в поточному сезоні і зміг відзначитись 9 голами та 8 асистами.

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Теги
Англія Джек Гріліш Джек Гріліш Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед
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