Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Роналду – в клубе сожалеют о подписании португальца
Португальский нападающий Криштиану Роналду не оправдал ожиданий боссов МЮ.
Руководство Манчестер Юнайтед готово досрочно прекратить сотрудничество с Криштиану Роналду, если 37-летняя звезда захочет уйти, сообщает The Mirror.
"Не я собирал эту команду", – Рангник пытается уладить конфликт в раздевалке Манчестер Юнайтед
В лагере "красных дьяволов" признали, что идея с возвращением Криша была провальной и больше спровоцирована коммерческими целями. Португалец не демонстрирует высокой результативности, а также негативно влияет на атмосферу в команде.
Напомним, летом Юнайтед заплатил Ювентусу за Роналду 15 млн евро и подписал контракт с игроком на два года.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ