Руководство Манчестер Юнайтед готово досрочно прекратить сотрудничество с Криштиану Роналду, если 37-летняя звезда захочет уйти, сообщает The Mirror.

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В лагере "красных дьяволов" признали, что идея с возвращением Криша была провальной и больше спровоцирована коммерческими целями. Португалец не демонстрирует высокой результативности, а также негативно влияет на атмосферу в команде.

Напомним, летом Юнайтед заплатил Ювентусу за Роналду 15 млн евро и подписал контракт с игроком на два года.

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