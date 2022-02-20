Поєдинок між Лідсом і МЮ на Елланд Роуд мав величезне значення для йоркширців, адже це було перше за 19 років дербі Червоної та Білої троянд, проведене у рідних стінах за наявності вболівальників. Господарі підійшли до зустрічі з 5-матчевою безвиграшною серією, тримаючись на відстані 5-ти залікових балів від зони вильоту – в таких умовах підопічні Марсело Б'єлси не мали права на поразку. "Червоні дияволи", своєю чергою, могли відірватись від п'ятої позиції на дистанції в 4 очки.

Публіка на стадіоні була заведеною, однак перший тайм перетворився у тотальне фіаско Лідса. На 31-й хвилині через травму довелося замінити Кох, на 34-й Магуайр замкнув подачу Шоу з кутового й вивів МЮ уперед, а на 5-й компенсованій Бруну Фернандеш подвоїв перевагу гостей – він завершив розкішну атаку, пробивши головою з лінії воротарського. Рахунок міг бути більшим, однак дальній постріл Бруну в дев'ятку та удар Роналду з метру парирував Мельє.

Лідс також мав кілька непоганих моментів, але загалом домінування МЮ не вилкикало сумнівів. Очікувалось, що в другому таймі команда Ральфа Рангніка швидко доведе гру до розгрому – втім, вони знову почали провалювати переможний матч.

Лідсу вдалося влаштувати ефектний камбек всього за одну хвилину: на 53-й Родріго виконав подачу з лівого флангу й несподівано запустив м'яч за комірець Де Хеа (точно в дев'ятку), а на 54-й спрацював пресинг – Форшоу накрив Фернандеша й вибив сферу на Джеймса, а той прострілив на дальню стійку. Рафінья замкнув. 2:2!

Лідс провів ще кілька хороших атак на куражі. Ральф Рангнік на 67-й хвилині змушений був провести подвійну заміну, випустивши Фреда й Елангу замість Погба та Лінгарда. І це спрацювало! Гості повернули контроль над матчем, а на 70-й хвилині МЮ знову повів у рахунку. Фред отримав проникний пас на лівий край штрафного від Санчо й потужним ударом влучив у ближню дев'ятку – 2:3!

Після цього стався розмін хорошими моментами, у яких красиві сейви виконали Де Хеа й Мельє. Лідс чинив гідний спротив, намагаючись забити втретє, однак МЮ явно вів гру. На 87-й же хвилині "дияволи" добили господарів красивою атакою з вертикальною передачею Фреда та скидкою п'яткою у виконанні Бруну Фернандеша. Еланга завершив точним ударом – 2:4. Цей гол став переможним.

Таким чином, МЮ набрав 46 очок, закріпившись на четвертій позиції. Від Вест Хема й Арсенала підопічні Ральфа Рангніка відірвались на 4 очки, однак "каноніри" мають аж три гри в запасі. Тепер манкуніанцям треба готуватись до матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Атлетіко – він буде проведений вже у середу.

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