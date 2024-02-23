Сэр Джим Рэтклифф выкупил недавно часть акций "красных дьяволов". Новый владелец хотел бы улучшить команду, впрочем, в клубе обеспокоены финансовой ситуацией и не хотят нарушить правила АПЛ.

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Чтобы не попасть под санкции руководству Манчестер Юнайтед нужно разгрузить состав и сконцентрироваться на продаже игроков. Именно таким образом планируется увеличить бюджет на летние трансферы.

Как информирует ESPN, под вопросом оказались по меньшей мере 11 игроков Манчестер Юнайтед. Среди них: Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Каземиро, Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф.

В связи с окончанием контракта Антони Марсьяль покинет клуб бесплатно, соглашение с ним продлевать не собираются. К тому же манкунианцы будут открыты к предложениям по игрокам, находящимся в аренде. Это касается Джейдона Санчо, Донни ван де Беека, Факундо Пеллистри и Брендона Уильямса.

Напомним, что Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ находится на шестом месте с 44 баллами.

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