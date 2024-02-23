Манчестер Юнайтед ожидает большая перестройка – новые владельцы готовы распродать всю команду
Руководство Манчестер Юнайтед планирует полностью изменить состав летом. Неприкосновенных игроков почти нет.
Сэр Джим Рэтклифф выкупил недавно часть акций "красных дьяволов". Новый владелец хотел бы улучшить команду, впрочем, в клубе обеспокоены финансовой ситуацией и не хотят нарушить правила АПЛ.
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Чтобы не попасть под санкции руководству Манчестер Юнайтед нужно разгрузить состав и сконцентрироваться на продаже игроков. Именно таким образом планируется увеличить бюджет на летние трансферы.
Как информирует ESPN, под вопросом оказались по меньшей мере 11 игроков Манчестер Юнайтед. Среди них: Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Каземиро, Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф.
В связи с окончанием контракта Антони Марсьяль покинет клуб бесплатно, соглашение с ним продлевать не собираются. К тому же манкунианцы будут открыты к предложениям по игрокам, находящимся в аренде. Это касается Джейдона Санчо, Донни ван де Беека, Факундо Пеллистри и Брендона Уильямса.
Напомним, что Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ находится на шестом месте с 44 баллами.
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