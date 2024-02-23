Манчестер Юнайтед очікує велика перебудова – нові власники готові розпродати цілу команду
Керівництво Манчестер Юнайтед планує повністю змінити склад влітку. Недоторканих гравців майже немає.
Сер Джим Реткліфф викупив нещодавно частину акцій "червоних дияволів". Новий власник хотів би покращити команду, але в клубі стурбовані фінансовою ситуацією і не хочуть порушити правила АПЛ.
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Щоб не потрапити під санкції, керівництву Манчестер Юнайтед потрібно розвантажити склад і сконцентруватися на продажу гравців. Саме таким чином планується збільшити бюджет на літні трансфери.
Як інформує ESPN, під питанням опинилися щонайменше 11 гравців Манчестер Юнайтед. Серед них: Крістіан Еріксен, Рафаель Варан, Каземіро, Харрі Магуайр, Скотт Мактомінай, Аарон Ван-Біссака і Віктор Лінделеф.
У зв'язку з закінченням контракту Антоні Марсьяль покине клуб безкоштовно, угоду з ним продовжувати не збираються. До того ж, манкуніанці будуть відкриті до пропозицій щодо гравців, які перебувають в оренді. Це стосується Джейдона Санчо, Донні ван де Беека, Факундо Пеллістрі та Брендона Вільямса.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ перебуває на шостому місці з 44 балами.
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