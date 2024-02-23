Сер Джим Реткліфф викупив нещодавно частину акцій "червоних дияволів". Новий власник хотів би покращити команду, але в клубі стурбовані фінансовою ситуацією і не хочуть порушити правила АПЛ.

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Щоб не потрапити під санкції, керівництву Манчестер Юнайтед потрібно розвантажити склад і сконцентруватися на продажу гравців. Саме таким чином планується збільшити бюджет на літні трансфери.

Як інформує ESPN, під питанням опинилися щонайменше 11 гравців Манчестер Юнайтед. Серед них: Крістіан Еріксен, Рафаель Варан, Каземіро, Харрі Магуайр, Скотт Мактомінай, Аарон Ван-Біссака і Віктор Лінделеф.

У зв'язку з закінченням контракту Антоні Марсьяль покине клуб безкоштовно, угоду з ним продовжувати не збираються. До того ж, манкуніанці будуть відкриті до пропозицій щодо гравців, які перебувають в оренді. Це стосується Джейдона Санчо, Донні ван де Беека, Факундо Пеллістрі та Брендона Вільямса.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ перебуває на шостому місці з 44 балами.

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