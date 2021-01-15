МЮ не смог проигнорировать решение Уэйна Руни окончательно повесить бутсы на гвоздь и начать тренерскую деятельность.

"Уэйн, несомненно, войдет в историю как один из величайших нападающих Юнайтед и английского футбола в целом.

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Уроженец Крокстета был неотъемлемой частью одной из самых знаковых команд в истории клуба, будучи ведущим игроком атаки рядом с Криштиану Роналду и Карлосом Тевесом, когда МЮ достиг славы на внутренней и европейской аренах в 2008 году", – говорится на официальном сайте манкунианцев.

Напомним, Руни защищал цвета "красных дьяволов" в 2004-2017 годах. Сегодня 35-летний Уэйн стал полноценным наставником Дерби Каунти.

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