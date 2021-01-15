МЮ не зміг проігнорувати рішення Вейна Руні остаточно повісити бутси на цвях та розпочати тренерську діяльність.

"Вейн, безсумнівно, увійде в історію як один з найвеличніших нападників Юнайтед і англійського футболу загалом.

Руні став повноцінним тренером Дербі Каунті – хороші результати переконали керівництво запропонувати контракт

Уродженець Крокстета був невід'ємною частиною однієї з найбільш знакових команд в історії клубу, будучи провідним гравцем атаки поряд з Кріштіану Роналду і Карлосом Тевесом, коли МЮ досяг слави на внутрішній та європейській аренах у 2008 році", – йдеться на офіційному сайті манкуніанців.

Нагадаємо, Руні захищав кольори "червоних дияволів" у 2004-2017 роках. Сьогодні 35-річний Вейн став повноцінним наставником Дербі Каунті.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто