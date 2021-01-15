Уэйн Руни присоединился к Дерби Каунти в январе прошлого года. За этот период нападающий, которому в октябре исполнилось 35 лет, сыграл за "баранов" 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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В ноябре прошлого года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера команды, после того, как команду покинул Филлип Коку. Уэйну удалось прервать серию неудач и поднять Дерби с последнего места в турнирной таблице Чемпионшипа.

Руководство клуба как следует оценило успехи молодого тренера и наградило его полноценным контрактом. Соглашение с Руни рассчитано на 2,5 года, сообщает официальный сайт Дерби Каунти. Помощником главного тренера останется Лиам Росеньор, ассистентом – знаменитый Шей Гивен.

Первый матч в новом статусе Руни проведет уже в субботу, 16 января. Дерби Каунти будет противостоять Ротерхэм, который идет предпоследним и отстает от "баранов" на три зачетных пункта.

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