Англичанин не вписывается в планы наставника манкунианцев Эрика Тен Хага. Более того, Джейдон Санчо теперь персона нон-грата для нидерландца из-за конфликта, который произошел еще в сентябре. С тех пор 23-летний игрок не попадает в заявку команды.

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Согласно информации Bild, в ближайшее время Санчо перейдет в Боруссию Д. Между двумя клубами достигнуто принципиальное соглашение. Сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей. Немецкий клуб заплатит за аренду вингера около трех миллионов евро. Планируется, что Санчо присоединится к Боруссии в пятницу, 5 января.

Напомним, что Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед именно из Боруссии Д в 2021 году за 85 миллионов евро.

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