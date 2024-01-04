Англієць не вписується в плани наставника манкуніанців Еріка Тен Хага. Ба більше, Джейдон Санчо тепер персона нон-грата для нідерландця через конфлікт, який стався ще у вересні. Відтоді 23-річний гравець не потрапляє в заявку команди.

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Згідно з інформацією Bild, найближчим часом Санчо перейде в Борусію Д. Між двома клубами досягнуто принципової згоди. Сторонам залишилось узгодити лише кілька деталей. Німецький клуб заплатить за оренду вінгера близько трьох мільйонів євро. Планується, що Санчо приєднається до Борусії в п'ятницю, 5 січня.

Нагадаємо, що Джейдон Санчо перейшов у Манчестер Юнайтед саме з Борусії Д у 2021 році за 85 мільйонів євро.

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