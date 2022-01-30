В Англии набирает обороты скандал вокруг форварда МЮ Мейсона Гринвуда.

Гэрриет Робсон, девушка Мейсона Гринвуда, распространила в сети видео и фотографии с побоями, которые ей якобы нанес 20-летний нападающий манкунианцев.

Девушка Гринвуда обвинила форварда Манчестер Юнайтед в жестоком избиении до крови – жуткое видео

"Нам известно о фото и обвинениях, разлетевшихся в социальных сетях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. Манчестер Юнайтед осуждает всякого рода насилие", – говорится в заявлении клуба.

Девушка уже удалила весь компромат со своей страницы в Instagram.

Мейсон является питомцем Манчестер Юнайтед. За главную команду "красных дьяволов" Гринвуд провел 129 матчей, в которых отличился 35-ю голами и 12-ю ассистами.

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