В Англії набирає обертів скандал навколо форварда МЮ Мейсона Грінвуда.

Геррієт Робсон, дівчина Мейсона Грінвуда, поширила у мережі відео та світлини з побоями, які їй нібито завдав 20-річний нападник манкуніанців.

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"Нам відомо про фото та звинувачення, що розлетілись у соціальних мережах. Ми не робитимемо жодних коментарів, поки факти не будуть встановлені. Манчестер Юнайтед засуджує будь-якого роду насильство", – йдеться у заяві клубу.

Дівчина вже видалила увесь компромат зі своєї сторінки в Instagram.

Мейсон є вихованцем Манчестер Юнайтед. За головну команду "червоних дияволів" Грінвуд провів 129 матчів, в яких відзначився 35-ма голами та 12-ма асистами.

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