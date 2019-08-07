Манчестер Юнайтед оштрафует Лукаку за пропущенную тренировку

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку заплатит штраф за "прогул".

Лукаку предыдущие два дня тренировался с Андерлехтом, хотя выходным был только понедельник. Манчестер Юнайтед не давал футболисту разрешения пропускать вчерашнее занятие, поэтому оштрафует его, сообщает BBC.

Бельгийский форвард не скрывает желания сменить клуб, а итальянские гранды Ювентус и Интер заинтересованы в его услугах, добавляет надежный Саймон Стоун. Лукаку не играл за Юнайтед в предсезонных матчах из-за травмы.

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