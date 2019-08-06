Лукаку снова тренировался с Андерлехтом и не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку рішуче налаштований покинути команду. Гравець знову тренувався з Андерлехтом.

Сегодня, 6 августа, игроки Манчестер Юнайтед должны были собраться на своей клубной базе на тренировку. По информации HLN, Ромелу Лукаку не явился в расположение "красных дьяволов" и продолжил тренироваться с Андерлехтом. Он был замечен на базе бельгийской команды днем ​​ранее.

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Кроме этого, игрок во время тренировки был одет в экипировку фирмы Joma, что может нарушить условия спонсорского контракта манкунианцев с Adidas.

Бельгиец настаивает на своей продаже. Недавно сорвался обмен его на Пауло Дибалу из Ювентуса. Также на него претендует Интер, поскольку Антонио Конте лично хочет видеть игрока в своем составе.

Манчестер Юнайтед стремится продать нападающего за 85 млн евро и не будет искать ему замены. В прошлом сезоне АПЛ он забил 12 голов и отдал 1 ассист.

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