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Манчестер Юнайтед оштрафує Лукаку за пропущене тренування

14:52 72 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оштрафує Лукаку за пропущене тренування
Ромелу Лукаку

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку заплатить штраф за "прогул".

Лукаку попередні два дні тренувався з Андерлехтом, хоча вихідним був лише понеділок. Манчестер Юнайтед не давав футболісту дозволу пропускати вчорашнє заняття, тому оштрафує його, повідомляє BBC.

Бельгійський форвард не приховує бажання змінити клуб, а італійські гранди Ювентус і Інтер зацікавлені в його послугах, додає надійний Саймон Стоун. Лукаку не грав за Юнайтед у передсезонних матчах через травму.

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Теги
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Андерлехт Андерлехт Англія
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