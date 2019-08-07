Манчестер Юнайтед оштрафує Лукаку за пропущене тренування

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку заплатить штраф за "прогул".

Лукаку попередні два дні тренувався з Андерлехтом, хоча вихідним був лише понеділок. Манчестер Юнайтед не давав футболісту дозволу пропускати вчорашнє заняття, тому оштрафує його, повідомляє BBC.

Бельгійський форвард не приховує бажання змінити клуб, а італійські гранди Ювентус і Інтер зацікавлені в його послугах, додає надійний Саймон Стоун. Лукаку не грав за Юнайтед у передсезонних матчах через травму.

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