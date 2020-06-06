Манчестер Юнайтед определился с топ-списком игроков для усиления

Манкунианцы имеют амбициозные планы на летнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед выбрал трех игроков, за которых намерен побороться во время летнего трансферного окна, сообщает Manchester Erevening News.

Хаверц заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

В список манкунианцев вошли вингер Боруссии Д Джейдон Санчо, хавбек Астон Виллы Джек Грилиш и полузащитник Байера Кай Хаверц. Все трое игроков сейчас находятся на радарах многих европейских грандов, поэтому "красным дьяволам" будет нелегко на этой охоте.

После 29-ти туров АПЛ Юнайтед расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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