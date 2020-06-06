Манчестер Юнайтед визначився з топ-списком гравців для підсилення

Манкуніанці мають амбітні плани на літнє трансферне вікно.

Манчестер Юнайтед обрав трьох гравців, за яких має намір поборотись під час літнього трансферного вікна, повідомляє Manchester Erevening News.

Хаверц зацікавлений у переході в Манчестер Юнайтед

До списку манкуніанців увійшли вінгер Борусії Д Джейдон Санчо, хавбек Астон Вілли Джек Гріліш та півзахисник Байєра Кай Хаверц. Усі троє гравців зараз перебувають на радарах багатьох європейських грандів, тому "червоним дияволам" буде нелегко на цьому полюванні.

Після 29-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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